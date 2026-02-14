LA VIE DE JOSEPH EN 1900 (VISITE GUIDÉE) – MUSÉE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

LA VIE DE JOSEPH EN 1900 (VISITE GUIDÉE) – MUSÉE DE STEENWERCK 16 – 25 février Musée de la vie rurale Nord

Début : 2026-02-16T15:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Remontez le temps au début du siècle dernier en compagnie de Joseph, 7 ans, au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !

Même s’il partage sa vie entre l’école et la maison, sa vie était très différente de la vôtre !

✒️ Suivez le guide pour une découverte de son quotidien, suivie par un atelier d’écriture à la plume dans la salle de classe.

Lundi 16, vendredi 20, et mercredi 25 février ️ de 15h à 16h15

Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)

Tout public || ️ 5€ par enfant // 8€ par adulte

Réservation obligatoire (03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr)

