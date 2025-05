La vie de la forêt littorale » avec Paolina Gautier, botaniste naturaliste – Parking de la plage des bonnes Saint-Georges-d’Oléron, 12 juin 2025 10:00, Saint-Georges-d'Oléron.

Charente-Maritime

La vie de la forêt littorale » avec Paolina Gautier, botaniste naturaliste Parking de la plage des bonnes Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-06-12 10:00:00

fin : 2025-06-12 12:00:00

2025-06-12

Balade scientifique, curieuse et sensorielle pour entrer en relation avec les secrets de la nature du visible à l’invisible.

Parking de la plage des bonnes Domino

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 03 06 77

English : The life of the coastal forest » with Paolina Gautier, botanist and naturalist

A scientific, curious and sensory stroll to discover the secrets of nature, from the visible to the invisible.

German : Das Leben des Küstenwaldes » mit Paolina Gautier, Naturbotanikerin

Ein wissenschaftlicher, neugieriger und sensorischer Spaziergang, um mit den Geheimnissen der Natur vom Sichtbaren zum Unsichtbaren in Verbindung zu treten.

Italiano :

Una passeggiata scientifica, curiosa e sensoriale per scoprire i segreti della natura, dal visibile all’invisibile.

Espanol : La vida del bosque costero » con Paolina Gautier, botánica y naturalista

Un paseo científico, curioso y sensorial para descubrir los secretos de la naturaleza, de lo visible a lo invisible.

