la vie de l’espace Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Vendredi 17 octobre 2025 de 17h à 22h.

Du 18/10/2025 au 08/01/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Seize artistes en résidence à l’Observatoire de l’Espace du CNES présentent à Marseille une exposition immersive imaginant la vie de l’espace. À découvrir sans tarder !

Qui a dit que la science ne faisait pas rêver ? À travers l’exposition La Vie de l’espace, seize artistes vous invitent à embarquer pour un voyage lointain, grâce notamment à une série d’œuvres réalisées dans le milieu extra-terrestre.



Pour cette expérience inédite, peintres, photographes, vidéastes, dessinateurs, sculpteurs et plasticiens ont uni leur imagination pour donner vie à un nouveau monde onirique. Qu’elles soient en volume ou en deux dimensions, leurs créations uniques esquissent un paysage hors de la Terre, déconcertant par sa familiarité apparente et attirant par son étrangeté.



Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Friche La Belle de Mai, dans le cadre du programme hors les murs de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du CNES.



Les œuvres présentées sont issues de la collection d’art contemporain de l’Observatoire de l’Espace du CNES et de ses programmes de soutien à la création. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 95 communication@lafriche.org

English :

Sixteen artists in residence at the CNES Space Observatory in Marseille present an immersive exhibition imagining life in space. Don’t miss it!

German :

Sechzehn Künstler, die im Observatoire de l’Espace des CNES wohnen, präsentieren in Marseille eine immersive Ausstellung, die sich das Leben im Weltraum vorstellt. Entdecken Sie sie!

Italiano :

Sedici artisti in residenza presso l’Observatoire de l’Espace del CNES presentano a Marsiglia una mostra immersiva che immagina la vita nello spazio. Da non perdere!

Espanol :

Dieciséis artistas residentes en el Observatoire de l’Espace del CNES presentan en Marsella una exposición inmersiva que imagina la vida en el espacio. No se la pierda.

