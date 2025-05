La vie de Lise – Thionville, 16 mai 2025 20:00, Thionville.

Moselle

La vie de Lise 63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16 22:00:00

Date(s) :

2025-05-16

La mission handicap de la ville de Thionville portée par le CCAS, s’associe au cinéma la Scala pour une soirée autour du film La vie de Lise.

A ses 18 mois les parents de Lise apprennent qu’elle est atteinte d’une tumeur sur le nerf optique qui la rend malvoyante. A 12 ans avant de perdre totalement la vue, elle trouve une solution qui va changer sa vie.

Un temps d’échange avec l’équipe du film sera proposé après la projection.

Un film documentaire de Thierry et Lana Jourdan.Tout public

0 .

63 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

English :

Thionville?s Mission Handicap, supported by the CCAS, is teaming up with La Scala cinema for an evening based on the film La vie de Lise.

« When Lise was 18 months old, her parents learned that she had a tumor on her optic nerve, making her visually impaired. At the age of 12, before she loses her sight completely, she finds a solution that will change her life. »

A discussion with the film team will be held after the screening.

A documentary film by Thierry and Lana Jourdan.

German :

Die Behindertenorganisation der Stadt Thionville, die vom CCAS getragen wird, veranstaltet gemeinsam mit dem Kino La Scala einen Abend rund um den Film La vie de Lise (Das Leben der Lise).

« Als Lise 18 Monate alt ist, erfahren ihre Eltern, dass sie an einem Tumor am Sehnerv leidet, der sie sehbehindert macht. Mit 12 Jahren, bevor sie ihr Augenlicht vollständig verliert, findet sie eine Lösung, die ihr Leben verändern wird. »

Nach der Vorführung besteht die Möglichkeit, sich mit dem Filmteam auszutauschen.

Ein Dokumentarfilm von Thierry und Lana Jourdan.

Italiano :

Il programma per la disabilità della città di Thionville, sostenuto dalla CCAS, si unisce al cinema La Scala per la proiezione serale del film La vie de Lise.

« Quando Lise aveva 18 mesi, i suoi genitori scoprirono che aveva un tumore al nervo ottico che la rendeva ipovedente. All’età di 12 anni, prima di perdere completamente la vista, trova una soluzione che cambierà la sua vita

Dopo la proiezione si terrà un dibattito con il team del film.

Un film documentario di Thierry e Lana Jourdan.

Espanol :

El programa de discapacidad de la ciudad de Thionville, apoyado por la CCAS, se asocia con el cine La Scala para una proyección nocturna de la película La vie de Lise.

« Cuando Lise tenía 18 meses, sus padres se enteraron de que tenía un tumor en el nervio óptico, lo que la dejó discapacitada visual. A los 12 años, antes de perder completamente la vista, encuentra una solución que cambiará su vida

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con el equipo de la película.

Un documental de Thierry y Lana Jourdan.

L’événement La vie de Lise Thionville a été mis à jour le 2025-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME