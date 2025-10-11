La vie de l’Orne la nuit (dans le cadre du Jour de la nuit) Lieu de rdv donné à la réservation LOUVIGNY

La vie de l’Orne la nuit (dans le cadre du Jour de la nuit) Lieu de rdv donné à la réservation LOUVIGNY samedi 11 octobre 2025.

La vie de l’Orne la nuit (dans le cadre du Jour de la nuit) Samedi 11 octobre, 20h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T20:00 – 2025-10-11T23:00

Fin : 2025-10-11T20:00 – 2025-10-11T23:00

A 10 minutes du centre ville, à pied, laissez-vous entraîner sur les chemins des marais où les animaux de la nuit se réveillent. Prévoir chaussures de marche. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados, dans le cadre du Jour de la nuit.

Tout public (dès 8 ans), sur réservation.

(4km/3h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation 14111 LOUVIGNY 14111 Calvados Normandy https://www.cpievdo.fr/animations-sorties-tous-publics [{« type »: « link », « value »: « https://www.cpievdo.fr/animations-sorties-tous-publics »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « ens14@cpievdo.fr »}]

Aux portes de Caen, venez découvrir l’espace naturel des marais de l’Orne et de la Noë à la tombée de la nuit ! Randonnées – Balades

Conseil Départemental du Calvados