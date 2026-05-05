La vie de l’Orne la nuit, Lieu de rdv donné à la réservation, Louvigny

La vie de l’Orne la nuit Samedi 10 octobre, 20h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

A 10 minutes du centre ville, à pied, laissez-vous entraîner sur les chemins des marais où les animaux de la nuit se réveillent. Prévoir chaussures de marche. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados

Tout public (dès 8 ans)

(4km/3h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionLOUVIGNY Louvigny 14111 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

A 10 minutes du centre ville, à pied, laissez-vous entraîner sur les chemins des marais où les animaux de la nuit se réveillent. (4km/3h) – Niveau 1