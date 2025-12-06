La vie de Merlin l’enchanteur Musée de Bretagne Rennes

La vie de Merlin l’enchanteur Musée de Bretagne Rennes 6 et 30 décembre Ille-et-Vilaine

gratuit

Le conteur Myrdhin, accompagné de sa harpe, nous emmène à la rencontre du célèbre Enchanteur.

Enfant espiègle, devin malicieux, magicien, harpiste aux cordes d’or… Qui était Merlin, dont la vie a été racontée par de nombreuses légendes ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-30T17:00:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine