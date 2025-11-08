La vie des autres impro avec la Ligue d’Improvisation Phocéenne Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

La vie des autres impro avec la Ligue d’Improvisation Phocéenne Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement samedi 8 novembre 2025.

La vie des autres impro avec la Ligue d’Improvisation Phocéenne

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 11 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Ce format d’improvisation de type Long Form saura vous étonner pour votre plus grand plaisir ! Venez nombreux découvrir cette belle surprise !



L’improvisation théâtrale est une discipline emblématique du spectacle vivant. Ici, les histoires ne sont pas écrites mais inventées en direct par des comédiens qui suivent les contraintes de thèmes imposés ou encore de catégories diverses .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theatrical improvisation is an emblematic discipline of the performing arts.

German :

Das Improvisationstheater ist eine emblematische Disziplin der darstellenden Kunst.

Italiano :

L’improvvisazione teatrale è una disciplina emblematica dello spettacolo dal vivo.

Espanol :

La improvisación teatral es una disciplina emblemática del espectáculo en vivo.

