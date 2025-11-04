LA VIE DES AUTRES Saint-Chély-d’Apcher

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-11-04 20:30:00

2025-11-04

Et si le bonheur, c’était juste là, dans la vie des autres ?

Un spectacle sensible et fort, sur la famille, les racines, et la peur de tout perdre. Julie et son frère Lucas doivent vendre la maison de leurs parents. Une petite maison, simple, dans un quartier calme. Ils pensent ne plus y tenir… mais rien n’est si simple. Entre souvenirs, doutes et vie de famille, les émotions remontent pendant un dernier réveillon avec les voisins. Et si on ne vendait pas finalement ? Une question qui fait tout basculer…

Six comédien·e·s racontent la vie dans un pavillon ordinaire, dans une France qu’on oublie , loin des grandes villes. On y parle de choix, de changement, de rêves, et de ce que l’on garde au fond de soi. .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

What if happiness was right there, in the lives of others?

A sensitive, powerful show about family, roots and the fear of losing everything. Julie and her brother Lucas have to sell their parents’ house. A small, simple house in a quiet neighborhood. They think they’ve outgrown it?

German :

Was ist, wenn das Glück genau dort liegt, im Leben der anderen?

Ein sensibles und starkes Stück über Familie, Wurzeln und die Angst, alles zu verlieren. Julie und ihr Bruder Lucas müssen das Haus ihrer Eltern verkaufen. Ein kleines, einfaches Haus in einem ruhigen Viertel. Sie glauben, dass sie es nicht mehr halten können?

Italiano :

E se la felicità fosse proprio lì, nella vita degli altri?

Uno spettacolo sensibile e potente sulla famiglia, le radici e la paura di perdere tutto. Julie e suo fratello Lucas devono vendere la casa dei genitori. Una casa piccola e semplice in un quartiere tranquillo. Non pensano di volerla più?

Espanol :

¿Y si la felicidad estuviera ahí mismo, en la vida de los demás?

Un espectáculo sensible y poderoso sobre la familia, las raíces y el miedo a perderlo todo. Julie y su hermano Lucas tienen que vender la casa de sus padres. Una casa pequeña y sencilla en un barrio tranquilo. Creen que ya no la quieren?

