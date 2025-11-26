La Vie devant nous Cie Betty Blues Salle de fêtes Val-d’Auge
La Vie devant nous Cie Betty Blues
Salle de fêtes Auge Saint Médard Val-d’Auge Charente
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
2025-11-26
La Vie devant nous Cie Betty Blues
Mercredi 26 novembre à 15h À la Salle des Fêtes d’Auge-St-Médard Val d’Auge
Salle de fêtes Auge Saint Médard Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
La Vie devant nous? Cie Betty Blues
Wednesday, November 26th at 3pm ? At the Salle des Fêtes d?Auge-St-Médard Val d’Auge
German :
Das Leben vor uns? Cie Betty Blues
Mittwoch, 26. November um 15 Uhr ? In der Salle des Fêtes d?Auge-St-Médard Val d’Auge
Italiano :
La vita prima di noi? Cie Betty Blues
Mercoledì 26 novembre alle ore 15.00? Presso la Salle des Fêtes di Auge-St-Médard Val d’Auge
Espanol :
¿La vida antes que nosotros? Cie Betty Blues
Miércoles 26 de noviembre a las 15:00 ? En la Sala de Fiestas de Auge-St-Médard Val d’Auge
