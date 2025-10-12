La vie discrète de la nature en ville rue Notre-Dame Cassel

La vie discrète de la nature en ville rue Notre-Dame Cassel dimanche 12 octobre 2025.

La vie discrète de la nature en ville

rue Notre-Dame Église Notre-Dame Cassel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Qui a dit que la nature avait déserté nos villages ? Quelque soit sa taille, du plus petit village aux immenses villes, la biodiversité a su trouver une place dans cet étrange écosystème. En suivant le sentier patrimoine de Cassel, nous nous intéresserons à êtres vivants très résilients, qui accompagnent parfois les hommes depuis fort longtemps !

Qui a dit que la nature avait déserté nos villages ? Quelque soit sa taille, du plus petit village aux immenses villes, la biodiversité a su trouver une place dans cet étrange écosystème. En suivant le sentier patrimoine de Cassel, nous nous intéresserons à êtres vivants très résilients, qui accompagnent parfois les hommes depuis fort longtemps ! .

rue Notre-Dame Église Notre-Dame Cassel 59670 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Who said nature had deserted our villages? Whatever its size, from the smallest village to the largest city, biodiversity has found its place in this strange ecosystem. By following the Cassel heritage trail, we’ll take a look at some highly resilient living beings, some of which have been with us for a very long time!

German :

Wer sagt, dass die Natur unsere Dörfer verlassen hat? Unabhängig von ihrer Größe, vom kleinsten Dorf bis hin zu riesigen Städten, hat die biologische Vielfalt ihren Platz in diesem seltsamen Ökosystem gefunden. Auf dem Cassel Heritage Trail werden wir uns mit sehr widerstandsfähigen Lebewesen beschäftigen, die die Menschen manchmal schon seit sehr langer Zeit begleiten!

Italiano :

Chi ha detto che la natura ha abbandonato i nostri villaggi? Qualunque sia la sua dimensione, dal più piccolo villaggio alla più grande città, la biodiversità ha trovato il suo posto in questo strano ecosistema. Seguendo il sentiero del patrimonio di Cassel, osserveremo alcuni esseri viventi molto resistenti, alcuni dei quali sono con noi da molto tempo!

Espanol :

¿Quién dijo que la naturaleza había abandonado nuestros pueblos? Sea cual sea su tamaño, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, la biodiversidad ha encontrado su lugar en este extraño ecosistema. Siguiendo el Sendero del Patrimonio de Cassel, veremos algunos seres vivos muy resistentes, ¡algunos de los cuales llevan mucho tiempo con nosotros!

L’événement La vie discrète de la nature en ville Cassel a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme