LA VIE D'MA MÈRE SALLE NOUGARO Toulouse samedi 24 janvier 2026.

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.1 – 7.1 – 11.8 EUR

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Comédie en chansons sur les conséquences énormes d’un petit mensonge… Une joyeuse pagaille brillamment menée !

Jeune Public de 6 à 12 ans

C’est l’histoire d’un petit mensonge lancé comme ça. Un petit craque de fanfaron, un mytho anodin pour ne pas perdre la face devant les copains.

À l’heure où l’I.A envahit nos vies, notre esprit critique va s’aiguiser en chansons et on réflé­chira l’air de rien sur le vrai et le faux… Surtout, on va bien rigoler ce qui se passe dans la tête du héros apparaît littéralement sur scène dans un savant bazar musical ! Vous n’allez pas en croire vos oreilles ! 7.1 .

+33 5 61 93 79 41

English :

A comedy in song about the enormous consequences of a little lie? A joyful, brilliantly executed mess!

Young Audiences 6 to 12

German :

Eine Komödie mit Liedern über die enormen Folgen einer kleinen Lüge? Ein fröhliches Durcheinander, das brillant umgesetzt wird!

Junges Publikum von 6 bis 12 Jahren

Italiano :

Una commedia canora sulle enormi conseguenze di una piccola bugia? Un pasticcio brillantemente divertente!

Pubblico giovane da 6 a 12 anni

Espanol :

¿Una comedia cantada sobre las enormes consecuencias de una pequeña mentira? ¡Un lío brillantemente divertido!

Público joven de 6 a 12 años

