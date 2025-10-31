La vie en bleu atelier découverte du cyanotype- Les Minutes Bleues Impasse de la Pompe Quintin

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 16:15:00

fin : 2025-10-31 17:45:00

2025-10-31

Initiez-vous à la technique ancienne du cyanotype et réalisez deux œuvres végétales aux magnifiques nuances de bleu au cours d’un atelier créatif et sensoriel animé par Julie.

A partir de 5 ans

Possibilité d’apporter vos propres objets et/ou plantes pour donner une touche personnelle à votre création. Prévoir 2 pochettes plastiques pour protéger vos créations à l’issue de l’atelier

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 94 79

