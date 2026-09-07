La vie en bleu, doulaincourt saucourt, Doulaincourt-Saucourt

Informations pratiques

La vie en bleu Samedi 10 octobre, 13h30 doulaincourt saucourt Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

doulaincourt saucourt rue pougny DOULAINCOURT-SAUCOURT Doulaincourt-Saucourt 52270 Doulaincourt Haute-Marne Grand Est

Un marché, des rencontres