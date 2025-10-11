La vie en rose à Souillac Place du Beffroi Souillac

La vie en rose à Souillac Place du Beffroi Souillac samedi 11 octobre 2025.

Place du Beffroi Place Doussot Souillac Lot

Participation libre

Début : 2025-10-11 18:30:00

Une grande soirée festive et solidaire au cœur de Souillac avec animations pour petits et grands, concerts et restauration sur place

Une grande soirée festive et solidaire au cœur de Souillac avec animations pour petits et grands, concerts et restauration sur place. L’événement s’inscrit dans la lutte contre le cancer du sein et mobilise les acteurs locaux pour une soirée conviviale et engagée .

English :

A festive evening of solidarity in the heart of Souillac, with entertainment for young and old, concerts and on-site catering

German :

Ein großer festlicher und solidarischer Abend im Herzen von Souillac mit Animationen für Groß und Klein, Konzerten und Verpflegung vor Ort

Italiano :

Una serata di solidarietà nel cuore di Souillac, con intrattenimento per grandi e piccini, concerti e ristorazione in loco

Espanol :

Una velada festiva y solidaria en el corazón de Souillac, con animaciones para grandes y pequeños, conciertos y restauración in situ

