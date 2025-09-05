LA VIE EN ROSE Montpellier

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Un vendredi tout en douceur dress code rose, cocktails colorés, antipasti et set chill de DJ La Chica. Pour démarrer le mois en beauté.

Vendredi 5 septembre

Dès 19h30

Rooftop du JOST Hôtel

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

A soft Friday: pink dress code, colorful cocktails, antipasti and a chill set by DJ La Chica. A great way to start the month.

German :

Ein sanfter Freitag: rosa Dresscode, bunte Cocktails, Antipasti und ein chilliges Set von DJ La Chica. Für einen guten Start in den Monat.

Italiano :

Un venerdì soft: dress code rosa, cocktail colorati, antipasti e un set chill di DJ La Chica. Un ottimo modo per iniziare il mese.

Espanol :

Un viernes suave: código de vestimenta rosa, cócteles coloridos, antipasti y un set chill a cargo de DJ La Chica. Una buena forma de empezar el mes.

