La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Le Sabot d’Or Saint-Gilles

La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Le Sabot d’Or Saint-Gilles samedi 14 février 2026.

La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 14 février 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Normal 12 €, réduit 9 €, abonné 8 €, Sortir ! 4 €

Rien ne ravissait davantage Anne Sylvestre, que « d’être chantée par des tas de gens, dans des tas de petites villes, dans des endroits inconnus ».

Spectacle musical

Rien ne ravissait davantage Anne Sylvestre, que » d’être chantée par des tas de gens, dans des tas de petites villes, dans des endroits inconnus « . Que résonnent sa parole et sa pensée par le biais de ses chansons composées » comme un trait d’union » entre les gens.

La vie en vrai raconte donc cette nécessité de porter haut les couleurs des mélodies et des textes d’Anne Sylvestre. Le spectacle permet de continuer de donner vie à son oeuvre exceptionnelle comme à son projet artistique : porter sa voix pour tracer nos voies.

Nommé aux Molières 2025 du » Spectacle musical « .

Tout public – 1h10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T22:00:00.000+01:00

1

http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr https://linktr.ee/sabotdor35

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27