La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Salle Paul Fort Nantes

La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Salle Paul Fort Nantes jeudi 29 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 20:30 –

Gratuit : non 17 € à 22 € Adulte

À travers les chansons emblématiques ou plus confidentielles d’Anne Sylvestre, les textes auto-fictifs de Marie Fortuit et les arrangements de Lucie Sansen, on assiste à l’émergence d’un matrimoine puissant et percutant, à la naissance d’une constellation féministe, vectrice d’échos précieux et de voies nouvelles. Anne Sylvestre disait « Je suis pour les gens, qu’on leur laisse la possibilité d’être eux-mêmes ». La vie en vrai raconte cette nécessité de porter haut les couleurs des mélodies et des textes d’Anne Sylvestre, tout en développant sa propre singularité et les héritages actifs d’autres femmes qui écrivent.Marie Fortuit : comédienneLucie Sansen : piano

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000