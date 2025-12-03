La vie est belle, malgré tout ! Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 3 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

C’est le credo du clown qui déambule à l’hôpital ou à l’EHPAD avec beaucoup d’audace, pour le meilleur et pour le rire…

Au-delà du récit cocasse de ses rencontres éphémères, la clowne Philomène nous dévoile ce qui se trame sous le nez quand les familles ou les personnels soignants l’appellent « au secours ».

C’est à une rencontre expérientielle, sensible et drôle que nous vous invitons avec Philomène qui nous donnera aussi quelques graines pour apprivoiser des moments de vie fragiles, entre vie et mort, rires et larmes.

Ne ratez pas, le 12 décembre, la lecture-spectacle « Effroyables jardins » qui vient en écho à cet événement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T20:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre/la-vie-est-belle-malgre-tout

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine