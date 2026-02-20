La vie est une fête Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

La vie est une fête Festhéa

Samedi 28 mars 2026 à partir de 21h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Une comédie humaine émouvante. Pour Romain, né un 1er janvier sa vie est une fête perpétuelle. Il raconte sa vie au rythme de ses anniversaires. Entre amours et découvertes, un récit intime où la fête finit par laisser place à l’engagement.

De Lillian LLyod. Par le théâtre de l'Eventail (Toulon La Valette 83)



Festhea Festival National de théâtre Amateur Concours de théâtre amateur Sélection région sud

Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour célébrer, ensemble, la création d’ici. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

English :

A moving human comedy. For Romain, born on January 1st, life is a perpetual celebration. He tells the story of his life to the rhythm of his birthdays. Between loves and discoveries, an intimate tale where celebration eventually gives way to commitment.

