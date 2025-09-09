LA VIE ET LA MORT DE JACQUES CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS THEATRE SORANO Toulouse

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-10 21:20:00

2026-01-08

Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque grotesque, conquérant et populaire ? Et en quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie ?

La Vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français est le premier épisode d’une saga ambitieuse autour de l’Histoire récente celle de la Ve République et de la fonction présidentielle sur laquelle elle s’appuie.

Tout en soulevant des questions universelles relatives à la société et l’histoire d’un pays, deux comédiens mettent en lumière l’intimité, les émotions, les doutes et les certitudes de ce qui n’est autre qu’un simple être humain. 9 .

English :

Who is Jacques Chirac? What does he hide beneath his grotesque, conquering and popular mask? And how can he reveal something about our democracy?

German :

Wer ist Jacques Chirac? Was verbirgt er unter seiner grotesken, erobernden und populären Maske? Und inwiefern kann er uns etwas über unsere Demokratie verraten?

Italiano :

Chi è Jacques Chirac? Cosa si nasconde sotto la sua maschera grottesca, conquistatrice e popolare? E come può rivelare qualcosa sulla nostra democrazia?

Espanol :

¿Quién es Jacques Chirac? ¿Qué esconde bajo su máscara grotesca, conquistadora y popular? ¿Y cómo puede revelar algo sobre nuestra democracia?

