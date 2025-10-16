La vie et l’œuvre d’Henri Deneux, un architecte novateur très impliqué dans la Reconstruction de Reims Basilique Saint-Rémi Reims

La vie et l'œuvre d'Henri Deneux, un architecte novateur très impliqué dans la Reconstruction de Reims Basilique Saint-Rémi Reims jeudi 16 octobre 2025.

16 – 19 octobre

Exposition en accès libre, dans le collatéral sud.

Henri Deneux était un architecte aux multiples talents. Cette exposition vous présente la diversité de son travail et l’ingénierie déployée pour faire face aux défis de la Reconstruction de Reims suite à la première guerre mondiale. De nombreux monuments ont été très touchés durant le conflit : découvrez les techniques innovantes utilisées par l’architecte pour les reconstruire et préserver le patrimoine de la cité.

L’exposition fait suite au colloque « Henri Deneux : un architecte novateur au service de la reconstruction des églises de Reims », organisé par la Chaire Histoire et Patrimoine du Moyen Âge | Reims, Champagne, qui s’est tenu les 29 et 30 novembre 2024. Cet événement scientifique fut l’occasion de redécouvrir les travaux essentiels de l’architecte pour reconstruire une ville martyrisée par les conflits. Si la charpente de la Cathédrale reste l’œuvre la plus célèbre d’Henri Deneux, celui-ci restaura également de nombreuses églises de Reims, dont la basilique Saint-Remi.

