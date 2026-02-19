La vie heureuse ! La luna negra Bayonne

La vie heureuse !

La luna negra 7 rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

LA VIE HEUREUSE !

Une comédie sur l’amitié face à l’épreuve du temps

Les goûts changent, les hommes aussi. Il suffit parfois d’un objet clivant pour déclencher un cataclysme chez des amis de longue date. Humour, ironie, et conflits, révèlent les fragilités et la rugosité de leur relation.

Durée 1h20 .

La luna negra 7 rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 92 08 10 joieetcie@mailo.com

