La Vie Invisible La Maison des Métallos Paris mardi 18 novembre 2025.

Et si le théâtre devenait le terrain de jeu de la mémoire et de l’imaginaire ? Inspirée de témoignages de personnes déficientes visuelles, cette pièce interroge, avec délicatesse la place des images dans notre façon d’appréhender le réel et de percevoir le monde, la fragilité de la mémoire et la force du langage pour donner vie à l’invisible.

Thierry, acteur amateur, est déficient visuel depuis près de quarante ans. Chaque soir, il s’aventure sur le chemin tortueux de sa mémoire sans image pour reconstituer sur scène, avec deux comédien·nes professionnel·les, un spectacle qui l’a bouleversé mais dont il ne se souvient ni du titre, ni du nom des personnages. Sur un plateau épuré, la frontière entre réalité et fiction s’efface : en cherchant à se souvenir, Thierry invente aussi son propre récit.

Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix questionnent la capacité du langage à se substituer au monde visible. Autrement dit, à voir autrement.

La Brèche – Lorraine de Sagazan