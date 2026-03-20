La Vie la Nuit en forêt de Tronçais CAP Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais

La Vie la Nuit en forêt de Tronçais

CAP Tronçais 14 avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pour les plus de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Échanges autour d’un diaporama commenté par un animateur-nature suivis d’une sortie nocturne à la découverte du peuple de la nuit, en Forêt Domaniale de Tronçais.

Prévoir lampes de poche de faible intensité et tenues adaptées. Sur réservation.

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CAP Tronçais 14 avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

Discussions around a slide show commented by a nature guide, followed by a nocturnal outing to discover the people of the night, in the Forêt Domaniale de Tronçais.

Bring low-intensity flashlights and appropriate clothing. Reservations required.

L’événement La Vie la Nuit en forêt de Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-16 par Montluçon Tourisme