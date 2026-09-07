La vie (mé)connue de l’émigration russe à Paris (en russe). Conférence d’Andreï Korliakov, Bibliothèque russe Tourguenev, Paris

Informations pratiques

La vie (mé)connue de l’émigration russe à Paris (en russe). Conférence d’Andreï Korliakov Samedi 19 septembre, 19h00 Bibliothèque russe Tourguenev Paris

Limité à 30 personnes, prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

La vie (mé)connue de l’émigration russe à Paris (en russe)

Conférence illustrée des photos

La Bibliothèque russe Tourguenev vous invite à une conférence d’Andreï Korliakov, spécialiste de l’histoire de la photographie de la diaspora russe. Il évoquera les hauts lieux de la présence des Russes à Paris, dont la mémoire n’est conservée que par des photographies. La conférence se déroulera en russe.

Bibliothèque russe Tourguenev 11 rue de Valence 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France 01 45 35 58 51 http://www.tourguenev.fr https://www.facebook.com/Tourguenev/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-bibliotheque-russe-tourguenev/evenements/andrei-korliakov-conference-en-photos-en-russe-19-09-2026-19h »}] Bibliothèque associative de prêt fondée en 1875 par les émigrés russophones avec le concours de l’écrivain Ivan Tourguenev. Spoliée en 1940, la bibliothèque est renée en 1951 et a rouvert ses portes en 1961. Elle contient aujourd’hui plus de 40 000 livres, essentiellement en langue russe. M7 Les Gobelins ou Censier-Daubenton, bus 27, 47, 91

Conférence en russe d’Andreï Korliakov « La vie (mé)connue de l’émigration russe à Paris »

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