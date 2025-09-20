La vie militaire et civile à l’époque romain par Via Romana Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy

La vie militaire et civile à l’époque romain par Via Romana 20 et 21 septembre Ruines gallo-romaines de Champlieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

•Campement avec tentes, tour et palissade

Démonstrations : représentation du soldat romain et manœuvres dans le théâtre espace vert.

Samedi 16h00

Dimanche 11h00

Dimanche 16h00

Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy 60129 Oise Hauts-de-France 0344107220 https://champlieu.oise.fr/ https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/archeologie Site antique redécouvert Par Napoléon III, ancienne agglomération secondaire, Champlieu présente encore un théâtre des thermes et un temple. Situé dans un écrin de verdure ce site permet de faire un voyage dans l’histoire dans un environnement boisé. A proximité se situe l’emplacement où les chars Renault furent testés pendant la Première Guerre mondial. Un lieu riche d’histoire. Accès par véhicule particulier. Petit Parking. Pas d’installation.

