La vie n’est pas utile (ou c’est comme ça) – Bruno Freire TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 20:00 – 21:00

Gratuit : non De 8€ à 18€ – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Tout public, Etudiant – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Si la vie n’est pas utile, la danse ne l’est pas non plus.Avec La vie n’est pas utile, le chorégraphe et danseur brésilien imagine un solo conférence-dansée à partir des écrits d’Ailton Krenak, philosophe, activiste écologiste et figure majeure des peuples autochtones du Brésil. À travers cette forme hybride, Bruno Freire transcrit les mots en mouvements, traite les textes comme des partitions et fait de la danse un espace de pensée vivante. Danser devient alors une manière d’habiter la réflexion, de laisser le corps accueillir une pensée qui appelle à « retarder la fin du monde », à réensauvager les imaginaires, les corps et les villes, et à redonner place au sensible dans un monde qui dérive vers le désastre. La pièce ne cherche pas à résoudre la crise, mais à apprendre à vivre avec ses dilemmes, sans les enfouir.Concept, chorégraphie et performance : Bruno FREIRE basée sur les textes de Ailton KRENAK

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/la-vie-nest-pas-utile/



