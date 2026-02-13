La vie palpitante des plantes aquatiques, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

La vie palpitante des plantes aquatiques Dimanche 28 juin, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Bottes recommandées. Dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Entre plantes carnivores, respiration sous l’eau, séduction et alliances invisibles, venez découvrir le génie du peuple végétal du marais ! Dès 10 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Entre plantes carnivores, respiration sous l’eau, séduction et alliances invisibles, venez découvrir le génie du peuple végétal du marais ! Dès 10 ans. plantes botanique