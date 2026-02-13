La vie palpitante des plantes aquatiques, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
La vie palpitante des plantes aquatiques Dimanche 28 juin, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Bottes recommandées. Dès 10 ans.
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Entre plantes carnivores, respiration sous l’eau, séduction et alliances invisibles, venez découvrir le génie du peuple végétal du marais ! Dès 10 ans.
Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie
