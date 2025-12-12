La vie Parisienne de Jacques Offenbach Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
La vie Parisienne de Jacques Offenbach Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 16 janvier 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Florence Guignolet, conception et mise en œuvre
Agnès Rouquette, direction musicale et piano
Étudiant·es du Département supérieur pour jeunes chanteurs
Le vendredi 16 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-16T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-16T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis