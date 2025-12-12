La vie Parisienne de Jacques Offenbach Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Florence Guignolet, conception et mise en œuvre

Agnès Rouquette, direction musicale et piano

Étudiant·es du Département supérieur pour jeunes chanteurs

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-16T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-16T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis