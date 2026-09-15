« La Vie Parisienne » par la Cie Accord Parfait – Bléré Opéra de Poche Bléré
samedi 10 octobre 2026 · Bléré
Informations pratiques
Bléré
« La Vie Parisienne » par la Cie Accord Parfait – Bléré Opéra de Poche
18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
« La Vie Parisienne » — Bléré Opéra de Poche #11
Embarquez pour la folie de la Ville-Lumière avec la Cie Accord Parfait ! Entre fausses réceptions et quiproquos, cet opéra bouffe d’Offenbach célèbre Paris dans un tourbillon d’humour, d’énergie et de célèbres cancans.
« La Vie Parisienne » — Bléré Opéra de Poche #11
Laissez-vous emporter par l’esprit pétillant et la folie douce d’Offenbach ! Présentée par la Cie Accord Parfait, cette grande fresque comique met en scène d’ardents dandys parisiens prêts à tous les stratagèmes pour séduire une baronne suédoise de passage.
Entre fausses réceptions, identités travesties et quiproquos en cascade, ce spectacle célèbre la joie de vivre et la frénésie de la Ville-Lumière. Porté par des artistes passionnés, cet opéra bouffe résonne d’une énergie communicative avec ses mélodies célèbres et ses cancans effervescents !
Samedi 10 octobre à 20h
Lieu : Le Hangar (18B Quai Bellevue, Bléré)
Tarif : Spectacle payant — 14 € | Gratuit -18 ans, demandeurs d’emploi et PSH (sur justificatif).
Billetterie sur place uniq .
18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
SATURDAY OCTOBER 12, 2024 ? 8 pm
« The Marriage of Figaro » vocal ensemble éphémères
PAY AT
L’événement « La Vie Parisienne » par la Cie Accord Parfait – Bléré Opéra de Poche Bléré a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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