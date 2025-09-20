La vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Le Grand-Pressigny

La vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire 20 et 21 septembre Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez la vie quotidienne des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans nos régions pendant la Préhistoire

Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Rue du Rempart 37350 Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 90 20 http://www.prehistoiregrandpressigny.fr https://www.facebook.com/museegrandpressigny Le château du Grand-Pressigny, puissante forteresse défensive au XIe siècle puis imposant logis résidentiel à la Renaissance, abrite un musée de la Préhistoire entièrement restructuré, considérablement agrandi et enrichi depuis 2009. Les collections présentent la vie et l’équipement matériel des hommes en Touraine, entre 100 000 et 1000 ans avant notre ère. Elles mettent particulièrement l’accent sur le silex dit du Grand-Pressigny dans sa dimension géologique, technique, économique et sociale. Le phénomène pressignien de la fin du Néolithique, au 3e millénaire, y occupe une place de choix, avec, pour la première fois, la présentation du spectaculaire dépôt de la Creusette, des méthodes de taille des longues lames en silex, de la diffusion à l’échelle européenne de ces chefs-d’œuvre de la taille du silex et la projection d’un film retraçant la fabrication des grandes lames en silex.

©MGP/CD37