La vie quotidienne des prisonniers de guerre français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale Maison des Hommes et des Techniques Nantes

La vie quotidienne des prisonniers de guerre français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale 25 octobre – 7 novembre Maison des Hommes et des Techniques Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T18:00:00

Fin : 2025-11-07T14:00:00 – 2025-11-07T18:00:00

Au printemps 1940, en quelques semaines, 1 850 000 soldats, soit 40% des effectifs de l’armée française, sont faits prisonniers par l’armée allemande. 1 600 000 d’entre eux sont transférés en Allemagne : dans des Oflags pour les officiers, et dans des Stalags pour les sous-officiers et les soldats, qui seront ensuite répartis en Kommandos de travail et mis au service de l’économie du IIIème Reich. Certains prisonniers seront rapatriés pour permettre à l’économie française de fonctionner, d’autres pour raisons sanitaires, certains s’évaderont ou accepteront le statut de « travailleur libre ». Mais au printemps 1945 ils sont encore 1 000 000 à attendre leur libération.

Depuis leur capture jusqu’à leur retour, cette exposition, consacrée à cette page méconnue de notre histoire, retrace les conditions de leur reddition, de leur transfert en Allemagne, et présente ce que fut leur vie quotidienne : leur travail dans les Kommandos, leurs soucis d’alimentation, d’accès aux soins, leurs inquiétudes et angoisses, tout comme leurs rares moments de détente, et comment, malgré tout, ils ont tenu, résisté, jusqu’à leur libération. A leur retour, les prisonniers de guerre symbolisent la défaite de 1940 alors que les résistants sont glorifiés, et les souffrances que les prisonniers de guerre ont endurées durant cinq années semblent bien peu de chose en regard de celles vécues par les rescapés des camps de concentration. Leur mémoire est invisibilisée.

Aujourd’hui encore cette réalité de la captivité, son importance, sa durée, demeurent largement méconnus. Aussi, en ce 80ème anniversaire de la fin de la guerre et de la libération des camps de prisonniers, la présente exposition vise à faire revivre la mémoire de ces oubliés des livres d’histoire et de notre mémoire collective.

Cette exposition franco-allemande bilingue et itinérante a été conçue par l’Association des Descendants des Prisonniers de Guerre Français en Allemagne, en partenariat avec le Mémorial et Musée de Trutzhain créé en 2003 dans un bâtiment de l’ancien Stalag IXA. Elle a reçu le soutien du Centre Régional de la Hesse pour l’éducation politique et celui du Fonds citoyen franco-allemand, ainsi que le label « 80 ans de la libération » de la part de l’État.

Dans le cadre de l’exposition, la projection du documentaire « Nos chers prisonniers » sera organisée à la Maison des Hommes et des techniques, le jeudi 6 novembre, à 18h.

Maison des Hommes et des Techniques 2B Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cette exposition aborde les conditions de la reddition des soldats français face à l’armée allemande, leur transfert en Allemagne puis leur vie quotidienne de prisonniers de guerre sur ce territoire. histoire secondeguerremondiale