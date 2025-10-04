La vie rêvée de Gaston, Le Phare à sons Risom Médiathèque De Tence Tence

La vie rêvée de Gaston par la compagnie Le Phare à sons

La vie de Jean est toute carrée, toute bien réglée, millimétrée, chronométrée. C’est un homme d’affaire occupé que rien ne semble pouvoir perturber.

C‘est sans compter sur Gaston, un épouvantail hirsute et rapiécé qui revient mettre son grain de poésie dans cette vie trop rangée.

D’un souvenir à l’autre, ils retrouveront tout deux les chemins de l’imaginaire et du jeu.

Tout public à partir de 4 ans, médiathèque de Tence

Risom Médiathèque De Tence 16 Boulevard Léon Rocher 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471595910 http://www.payslecture.fr

