LA VIE RÊVÉE Espace culturel du Grand Turc La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

LA VIE RÊVÉE

Espace culturel du Grand Turc 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:30:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-09

La Vie Rêvée est un hymne à la banalité d’un parcours de vie, avec ses réussites et ses échecs, un hymne

aussi à nos combats quotidiens, le tout mené avec panache. Le burlesque et le tragique s’y mêlent, car dans la vie, rien ne se passe comme au cinéma. Il n’y a jamais un grand moment où tout bascule, et où tout s’aligne. Alors, si l’on part du principe désespérant que la vie n’est qu’une longue suite de désillusions (mais pas que !), autant en rire. La Vie Rêvée suit le parcours de Kelly Ruisseau, qui n’est devenue ni danseuse étoile, ni star de cinéma, mais intermittente du spectacle, naviguant entre espoirs tenaces et réalités rugueuses.

Après le succès de sa première création, An Irish Story, la comédienne poursuit l’aventure avec ce seul-en-scène tragicomique où son corps-caméléon lui permet d’incarner à nouveau toute une galerie de personnages.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et Flers Agglo. .

Espace culturel du Grand Turc 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

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English : LA VIE RÊVÉE

L’événement LA VIE RÊVÉE La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-09-04 par REZZO