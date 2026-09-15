La vie rêvée – Saison Ah ? Palais des Congrès Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

La vie rêvée – Saison Ah ?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Cie Innisfree / Kelly Rivière (75)

Kelly Rivière nous entraîne dans les rêves, les rencontres et les surprises qui font nos vies. C’est quoi réussir sa vie ?

Il y a la vie dont on rêve… Et celle que l’on mène.

À 45 ans, Kelly Ruisseau, fait le bilan : ni danseuse étoile, ni Liza Minelli, elle navigue entre rêves, désirs confiés aux autres et réalité inattendue.

Avec humour et émotion, au son du piano, dans un seule-en-scène éblouissant où elle incarne Kelly Ruisseau, son alter ego, et une galerie de personnages hauts en couleur, elle explore ce qui fait persévérer, redonne vie aux rencontres marquantes de sa route et s’interroge sur ce que signifie vraiment “réussir sa vie”. La vie rêvée est un hymne à nos combats quotidiens. Alors, si l’on part du principe désespérant que la vie n’est qu’une longue suite de désillusions (mais pas que !),

autant en rire !

Tout public dès 11 ans .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : La vie rêvée – Saison Ah ?

L’événement La vie rêvée – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-05 par CC Parthenay Gâtine