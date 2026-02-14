La vie secrète de nos aliments, Marché couvert de Flers, Flers

La vie secrète de nos aliments Dimanche 31 mai, 10h00 Marché couvert de Flers Orne

Gratuit. Accès libre sur la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Jouez sur tous les tableaux et faites du lien : alimentation durable, produits locaux et lutte contre le gaspillage alimentaire. Un stand ludique pour apprendre à savourer les richesses de notre terroir tout en adoptant des réflexes malins pour la planète !

Marché couvert de Flers Flers, orne Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 64 66 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}]

Alimentation durable, produits locaux et lutte contre le gaspillage alimentaire. Un stand ludique pour apprendre à savourer les richesses de notre terroir tout en adoptant des réflexes responsables. ateliers alimentation

Béatrice gillot