La vie secrète de nos aliments, Marché couvert de Flers, Flers

La vie secrète de nos aliments Dimanche 31 mai, 10h00 Marché couvert de Flers Orne
Gratuit. Accès libre sur la journée.
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Jouez sur tous les tableaux et faites du lien : alimentation durable, produits locaux et lutte contre le gaspillage alimentaire. Un stand ludique pour apprendre à savourer les richesses de notre terroir tout en adoptant des réflexes malins pour la planète !
Marché couvert de Flers Flers, orne Flers 61100 Orne Normandie
Béatrice gillot