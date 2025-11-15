La Vie secrète des livres, ambiance polar Médiathèque Jacques Demy Nantes

La Vie secrète des livres, ambiance polar Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 16:30 –

Gratuit : oui Tout public

Par la compagnie Diabolos NantesUn mot échappé d’un titre, une phrase piochée au fil des pages, une illustration : tout peut être prétexte à créer de nouvelles histoires. À partir des propositions du public, les comédiens vont inventer en direct de nouvelles aventures, en lien avec l’univers de la littérature policière.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/