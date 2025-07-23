La vie secrète des objets Château de Vincennes Vincennes

La vie secrète des objets 23 juillet – 1 août Château de Vincennes Val-de-Marne

Sur inscription, groupe de 15 participants et leurs accompagnateurs

Début : 2025-07-23T10:00:00 – 2025-07-23T16:30:00

Fin : 2025-08-01T10:00:00 – 2025-08-01T16:30:00

Pour cette opération 2025, le château de Vincennes vous propose de donner vie à des objets d’un autre temps. Décors sculptés, objets archéologiques, vitraux, les représentations médiévales sont nombreuses ! Reconnus pour leurs qualités esthétiques, il ne leur manque qu’une chose : la parole.

Que disent ces objets de l’époque où ils ont été réalisés ? Qu’est-ce que la valeur patrimoniale d’un objet ? Et enfin, que disent ces objets de nos modes de consommations contemporains ?

C’est à l’ensemble de ces questions que nous tenterons de répondre à travers une visite guidée vous permettant d’aller à la rencontre de ces objets, mais aussi grâce à un atelier de théâtre.

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, Vincennes, 94300, Ile-de-France Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France

Ancienne résidence des rois de France. Donjon et châtelet du XIVe siècle, Sainte-Chapelle des XIVe et XVIe siècles, pavillon du Roi et de la Reine du XVIIe siècle, salon Mazarin, casemates du XIXe siècle. Le château de Vincennes constitue aujourd'hui le plus vaste château fort royal français.

M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 318, 325

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Centre des monuments nationaux