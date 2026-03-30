La vie secrète des petites bêtes à cornes Le Carroir Robin Leigné-les-Bois

La vie secrète des petites bêtes à cornes

Le Carroir Robin L’escargot du poitou Leigné-les-Bois Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Devenez explorateur le temps d’une balade, en suivant les traces des escargots du Poitou ! Partez à l’aventure avec Corinne Lhoste, pour une découverte fascinante de l’héliciculture. À travers champs, apprenez tout sur ces petites bêtes mystérieuses qui peuplent nos campagnes. Laissez-vous guider à travers cet élevage atypique. Une dégustation vous sera proposée afin de découvrir ou redécouvrir des saveurs appréciées. .

Le Carroir Robin L’escargot du poitou Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : La vie secrète des petites bêtes à cornes

L’événement La vie secrète des petites bêtes à cornes Leigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne