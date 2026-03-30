La vie secrète des petites bêtes à cornes Le Carroir Robin Leigné-les-Bois
La vie secrète des petites bêtes à cornes Le Carroir Robin Leigné-les-Bois mercredi 15 avril 2026.
La vie secrète des petites bêtes à cornes
Le Carroir Robin L’escargot du poitou Leigné-les-Bois Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Devenez explorateur le temps d’une balade, en suivant les traces des escargots du Poitou ! Partez à l’aventure avec Corinne Lhoste, pour une découverte fascinante de l’héliciculture. À travers champs, apprenez tout sur ces petites bêtes mystérieuses qui peuplent nos campagnes. Laissez-vous guider à travers cet élevage atypique. Une dégustation vous sera proposée afin de découvrir ou redécouvrir des saveurs appréciées. .
Le Carroir Robin L’escargot du poitou Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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L’événement La vie secrète des petites bêtes à cornes Leigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne