La vie secrète des plâtres Musée municipal de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois

La vie secrète des plâtres
Musée municipal de Semur-en-Auxois 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d'Or
Gratuit
2025-11-29 17:00:00
2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Pour le finissage de l'exposition L'art d'apprendre, assistez au musée à une conférence décalée sur l'histoire des plâtres de l'école de dessin retrouvés dans les greniers du Bahut ! Constantin Leu, plasticien et performeur, accompagné par quelques témoins, vous fait revivre avec humour leur parcours insolite.
