La vie secrète des plâtres Musée municipal de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois

La vie secrète des plâtres

Musée municipal de Semur-en-Auxois 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Pour le finissage de l’exposition L’art d’apprendre, assistez au musée à une conférence décalée sur l’histoire des plâtres de l’école de dessin retrouvés dans les greniers du Bahut ! Constantin Leu, plasticien et performeur, accompagné par quelques témoins, vous fait revivre avec humour leur parcours insolite. .

Musée municipal de Semur-en-Auxois 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@lebahut.net

English : La vie secrète des plâtres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La vie secrète des plâtres Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-11-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)