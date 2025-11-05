« La vie secrète des vieux » – Mohammed El Khatib, Zirlib L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« La vie secrète des vieux » – Mohammed El Khatib, Zirlib L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix mercredi 5 novembre 2025.

« La vie secrète des vieux » – Mohammed El Khatib, Zirlib 5 et 6 novembre L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif jaune : de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T19:30:00 – 2025-11-05T20:40:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T21:40:00

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’amour… et du désir ! Sous la houlette du facétieux Mohamed El Khatib, ces hommes et ces femmes âgés de 75 à 102 ans prennent le risque de s’exposer pour faire entendre, avec humour et tendresse, leurs aspirations intimes. Un spectacle salutaire pour porter un autre regard sur le grand âge.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/la-vie-secrete-des-vieux/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre théâtre