La vie secrète des vieux – Zirlib Mohamed El Khatib Carré Saint-Médard-en-Jalles

de 15 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T20:30:00 – 2026-03-31T21:40:00

Fin : 2026-04-02T20:30:00 – 2026-04-02T21:40:00

Le privilège décomplexé de l’âge

Au scrabble, le mot SEXE rapporte treize points ; pourquoi s’en priver ? Dans un décor de salle d’activité, de bal ou d’attente, la moyenne d’âge frôle les 85 ans. Ils et elles ont connu mai 68 et la libération sexuelle ; alors, pourquoi penser que leur libido aurait une date de péremption ? En maître de cérémonie, Mohamed El Khatib invite ces hommes et ces femmes devenu·es comédien·nes pour ce spectacle à faire le récit de leur vie amoureuse actuelle. L’ex-sociologue, invité au Festival d’Avignon et devenu l’un des plus grands noms du théâtre contemporain, écrit des pièces au plus près de la vie des invisibles que la société relègue dans un angle-mort. De ces paroles recueillies en EHPAD, il construit un spectacle émouvant en forme de promesse : celle d’un désir qui se niche dans la fragilité de nos vies, jusqu’aux derniers instants. Un spectacle drôle, touchant et nécessaire.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Yohanne Lamoulère / Tendance Floue