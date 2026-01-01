La vie selon Jean-Paul Cave à Musique Mâcon

La vie selon Jean-Paul

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 02:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Avec Vincent LOURY, Yves ULMAN et Emmanuelle PIQUET.

France, conférence gesticulée.

Jean-Paul a une vie compliquée. Avec un prénom daté et une arrivée prématurée de quelques jours ce qui lui vaudra une attention parentale démesurée Jean-Paul collectionne les embûches, les injustices. Mais il traverse, non sans mal, les épreuves de la vie avec le brio des héros ordinaires.

Cette vie de combat, Emmanuelle Piquet nous la conte et nous questionne sur notre façon de résoudre nos problèmes et au bout du compte, tout simplement, de mieux vivre.

Écrit par Vincent Loury ; Scénarisé par Vincent Loury et Yves Ulman ; Joué par Vincent Loury, Yves Ulman et Emmanuelle Piquet conférence gesticulée autour de la thérapie de l’École de Palo Alto

https://www.facebook.com/a180degres .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La vie selon Jean-Paul

L’événement La vie selon Jean-Paul Mâcon a été mis à jour le 2026-01-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)