La vie sera mille fois plus belle École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Exposition d’Anna Picco, en dialogue avec l’artothèque Sur une invitation du Département de Loire-Atlantique, Anna Picco, résidente de la Casa de Velázquez en 2024, propose l’exposition « La vie sera mille fois plus belle ».L’artiste tisse des fils invisibles et secrets avec des œuvres de la collection de l’école, en écho à son travail. Exposition du 13 novembre au 13 décembre 2025 :mercredi au samedi de 14h à 18h Vernissage mercredi 12 novembre 2025 à 18h30

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

