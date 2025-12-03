LA VIE TAUPE SECRETE CIE ECOUTILLES Théâtre municipal Mayenne

LA VIE TAUPE SECRETE CIE ECOUTILLES

Début : 2025-12-03 11:00:00

La compagnie Ecoutilles (71) propose son spectacle de marionettes au théâtre de Mayenne le mercredi 3 décembre.

Sous un monticule de terre moelleuse, La vie Taupe secrète invite à venir observer le quotidien d’une petite bête assoupie mais bien vivante… Deux marionnettes portées cohabitent avec malice dans une tanière sombre et apprennent petit à petit à construire un lien souterrain. Tendresse et humour Tatiesque s’immiscent entre les strates de la terre…

La vie Taupe secrète se veut être une petite forme légère, tant dans le ressenti que dans la forme. Une parenthèse comme lorsqu’on s’arrête, sans bouger, pour observer un animal sauvage au détour d’un chemin, à l’orée d’une forêt…

Un moment privilégié qui dévoile la vie secrète d’une bête solitaire, routinière, un peu aigrie par la pénombre qui l’entoure. L’arrivée d’un autre être vivant dans sa tanière va d’abord l’effrayer, affoler sa routine pour finalement lui faire trouver ce qu’ils ont à partager dans la chaleur d’une amitié naissante.

Spectacle tout public à partir de 18 mois Durée 20 min .

English :

The Ecoutilles company (71) presents its puppet show at the Théâtre de Mayenne on Wednesday December 3.

German :

Die Kompanie Ecoutilles (71) bietet am Mittwoch, den 3. Dezember, ihr Marionettenspiel im Theater von Mayenne an.

Italiano :

La compagnia Ecoutilles (71) presenta il suo spettacolo di marionette al teatro Mayenne mercoledì 3 dicembre.

Espanol :

La compañía Ecoutilles (71) presenta su espectáculo de marionetas en el teatro Mayenne el miércoles 3 de diciembre.

