La vie trépidante de Laura Wilson TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

La vie trépidante de Laura Wilson Jeudi 13 novembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T20:30:00+01:00 – 2025-11-13T21:50:00+01:00

Fin : 2025-11-13T20:30:00+01:00 – 2025-11-13T21:50:00+01:00

Connaissez-vous Laura Wilson ? Peut-être pas, mais vous l’avez sûrement rencontrée sous d’autres noms, noyée dans la foule, dans le métro, dans la rue, ou en attendant le bus.

Des hauts et des bas, et parfois la chute, la dégringolade. C’est ce qui arrive à Laura Wilson et à beaucoup de gens très bien. Laura divorce, perd son emploi, son appartement, la garde de son petit garçon. Et cependant elle combat avec vitalité et puise où elle peut la force de poursuivre. C’est ce combat qui compte ici, plus que son issue. Un combat trépidant, intense, volontaire, ancré dans l’instant et l’expérience, où il s’agit de survivre au cœur d’un monde indifférent cynique et pingre.

Avec Clara Chamoux, John M, Cécile Bargain et Amaël Charuault. Mis en scène par Amaël Charuault et Manon Béchieau. Écrit par Jean-Marie Piemme.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

