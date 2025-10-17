LA VIE VIVANTE SPECTACLE POETIQUE ET MUSICAL Pézenas

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Un spectacle qui réunit poésie et musique avec Ada Mondès et Jérôme Médeville

A découvrir absolument !

La Vie Vivante

à la médiathèque Edmond Charlot à Pézenas

Vendredi, 17 octobre à 18h30

La médiathèque Edmond Charlot a le plaisir d’accueillir Ada Mondès (textes et voix) et Jérôme Médeville (piano et compositions) pour un spectacle poétique et musical.

Une rencontre au Festival des Voix Vives de Sète 2020 a rapidement mené ces deux artistes nomades à échafauder un projet autour de leurs passions communes le voyage, la musique classique et le texte incarné.

Voilà les trois ingrédients magiques de La Vie Vivante ; ajoutez une pincée de langue étrangère, une bonne dose de rêve et une émouvante complicité. Le résultat ? Les plus beaux mouvements de concertos pour piano au service d’une voix puissante de la poésie moderne.

Accès libre et gratuit. Public adulte

Renseignements complémentaires sur 04 67 98 92 98 ou sur mediatheque.cahm.net .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98

