La vieille boîte de Monsieur Walter Salle des Fêtes Phalsbourg

La vieille boîte de Monsieur Walter

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Spectacle pour tout public, accessible aux très jeunes enfants proposé par Carton Plein. Café et gâteaux sur place.Tout public

0 .

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40 info@phalsbourg.fr

English :

Show for all audiences, accessible to very young children, presented by Carton Plein. Coffee and cakes on site.

German :

Eine Aufführung für alle Altersgruppen, die auch für sehr kleine Kinder geeignet ist und von Carton Plein angeboten wird. Kaffee und Kuchen vor Ort.

Italiano :

Spettacolo per tutte le età, accessibile anche ai bambini più piccoli, realizzato da Carton Plein. Caffè e torte sul posto.

Espanol :

Espectáculo para todas las edades, accesible a los más pequeños, a cargo de Carton Plein. Café y pasteles in situ.

L’événement La vieille boîte de Monsieur Walter Phalsbourg a été mis à jour le 2025-11-18 par OT PAYS DE PHALSBOURG