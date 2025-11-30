La vieille boîte de Monsieur Walter Salle des Fêtes Phalsbourg
La vieille boîte de Monsieur Walter Salle des Fêtes Phalsbourg dimanche 30 novembre 2025.
La vieille boîte de Monsieur Walter
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 14:00:00
Spectacle pour tout public, accessible aux très jeunes enfants proposé par Carton Plein. Café et gâteaux sur place.Tout public
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40 info@phalsbourg.fr
English :
Show for all audiences, accessible to very young children, presented by Carton Plein. Coffee and cakes on site.
German :
Eine Aufführung für alle Altersgruppen, die auch für sehr kleine Kinder geeignet ist und von Carton Plein angeboten wird. Kaffee und Kuchen vor Ort.
Italiano :
Spettacolo per tutte le età, accessibile anche ai bambini più piccoli, realizzato da Carton Plein. Caffè e torte sul posto.
Espanol :
Espectáculo para todas las edades, accesible a los más pequeños, a cargo de Carton Plein. Café y pasteles in situ.
