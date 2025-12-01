La Vieille boîte de Monsieur Walter Yutz

La Vieille boîte de Monsieur Walter

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

A Noël, Bérénice découvre par hasard la vieille boîte de décorations, laissées là par Monsieur Walter, ancien responsable de la bibliothèque. Chacune d’entre elles sera l’occasion de découvrir un conte traditionnel du Grand Est. Petit à petit, le sapin se décore, et l’esprit de Noël entre dans la petite bibliothèque.Enfants

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

At Christmas, Bérénice discovers by chance the old box of decorations left there by Monsieur Walter, the former head of the library. Each one is an opportunity to discover a traditional tale from the East of France. Little by little, the tree is decorated, and the Christmas spirit enters the little library.

